Ученый объяснил, помогает ли алкоголь выводить радиацию

Алкоголь не способен выводить радиоактивные вещества из организма, передает ТАСС. Специалист указал на отсутствие такого эффекта и назвал реальные методы защиты.

© РИА Новости

Начальник производственно-технического отдела реактора Томского политехнического университета Иван Лебедев пояснил, что для нейтрализации радионуклидов применяются специальные препараты — радиопротекторы. Они связывают попавшие в организм вещества, тогда как алкоголь на этот процесс не влияет.

Эксперт отметил, что вокруг последствий аварии на Чернобыльской АЭС сохраняется ряд устойчивых заблуждений. В частности, преувеличивается масштаб вреда для здоровья жителей загрязненных территорий. По его оценке, уровень онкологических заболеваний там лишь незначительно превышает средние показатели.

Он также указал на роль социальных факторов. Переселение людей и утрата имущества могли оказать более заметное влияние, чем само радиационное воздействие.

Спустя десятилетия зона отчуждения превратилась в территорию с минимальным присутствием человека. В этих условиях активно размножаются дикие животные, и данных о выраженном негативном влиянии радиации на них не зафиксировано.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года во время испытаний на четвертом энергоблоке. Взрыв и пожар привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Загрязнение охватило более 200 тысяч квадратных километров, затронув территории Украины, Белоруссии и России.