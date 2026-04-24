Сомнолог назвал четыре главных фактора при выборе одеяла

Как выбрать идеальное одеяло, чтобы сон был здоровым и крепким? Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

© Чемпионат.com

Эксперт сформулировал четыре главных правила.

Материал. Шерстяные одеяла могут вызывать аллергию, старые ватные — гнить и впитывать влагу. Лучший выбор — современная синтетика или пух (при условии правильного ухода).

Срок службы. Одеяла и подушки необходимо менять каждые три-четыре года, так как они накапливают влагу и становятся средой для клещей-пухоедов.

Вес. Тяжёлые одеяла (10% от массы тела) помогают бороться с тревогой и бессонницей, создавая чувство защищённости и повышая уровень окситоцина. Однако эффект индивидуален — одеяло лучше «примерять» перед покупкой.

Совместный сон. Партнёрам стоит спать под разными одеялами из-за различий в терморегуляции. Это избавит от проблемы, когда одному жарко, а другому холодно.