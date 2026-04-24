Чуда не будет: чем опасен жидкий хлорофилл

Зеленый хлорофилл помогает в ряде случаев, однако считать его универсальным «чудо-средством» нельзя. Об этом НСН заявила диетолог Анна Белоусова.

В Москве стремительно растет спрос на жидкий хлорофилл. За год его продажи на маркетплейсах увеличились в три раза. Об этом сообщил телеканал «Москва 24». В соцсетях «зеленой воде» приписывают детокс-эффект, улучшение кожи и помощь в снижении веса. Белоусова объяснила, в каких случаях жидкий хлорофилл может принести пользу организму.

«Я с жидким хлорофиллом начала работать в конце 1990-х годов и достаточно хорошо знаю, что он может, а чего не может. Его позиционируют прежде всего как “замену” гемоглобину, потому что молекула хлорофилла по своему строению очень похожа на гемоглобин, только у гемоглобина железо в центре молекулы находится, а у хлорофилла — магний. Говорят, что он улучшает перенос кислорода к тканям, но на самом деле в этом отношении хлорофилл переоценивать не надо. У него, безусловно, есть свои совершенно замечательные свойства как природного антисептика, он очень хорошо подходит для полоскания горла, зубов, помогает при стоматитах, тонзиллитах, фарингитах и так далее, его закапывают в нос при насморке, для местного применения его используют при урологических проблемах, при лечении ожогов, он подходит как общеукрепляющее средство при приеме внутрь, но чудес от него ждать не стоит. С осторожностью употреблять жидкий хлорофилл рекомендуют людям со склонностью к тромбозам, если есть варикозное расширение вен, наружный геморрой, повышенное тромбообразование. В таких случаях его применяют вплоть до контроля анализов крови», — сказала Белоусова.

Собеседница НСН также назвала основную опасность агрессивной рекламы «чудо-средств».

«Идет активная реклама, зачастую очень грамотная с маркетинговой точки зрения. Первая опасность — когда появляется очередное “чудо-средство” от всех болезней, очень часто люди начинают лечить им свою болезнь, не доходя до врача или пренебрегая его рекомендациями, заменяя этим средством свои лекарственные препараты. Так можно запустить болезнь, не получив нужного эффекта. Иногда этим модным препаратам приписывают больше свойств, чем у них есть. В лучшем случае люди не получают должного результата, формируется негатив ко всей фармакологии», — подытожил он.

Ранее директор некоммерческого партнерства «Производители биодобавок» Леонид Марьяновский заявил, что многие врачи сегодня рекомендуют гомеопатические препараты, у них есть своя статистика, но научной статистики, которая доказывала бы эффективность такого лечения, нет.