Стоматолог рассказал о рисках домашнего отбеливания зубов

Многие россияне в попытке сэкономить покупают дешёвые отбеливающие полоски и гели из Китая, наивно полагая, что процедура дома ничем не уступает услуге в клинике. Однако последствия такой экономии могут быть самыми неожиданными — от химических ожогов до заболеваний желудка. О реальных рисках домашнего отбеливания в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Все свои» Милана Гусова.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, первое и главное заблуждение касается эффективности. Если в клинике за один час можно осветлить зубы на 7-10 тонов, домашние средства дают максимум один-три тона. Причём результат часто настолько скромный, что человек даже не может понять, сработала ли процедура вообще.

Но главное — это риски. Как объяснила Милана Гусова, использование перекиси водорода и карбамида без контроля специалиста приводит к истончению эмали, появлению микротрещин и повышенной чувствительности (гиперестезии). Если гель попадает на слизистую, а при использовании китайских полосок это происходит регулярно, возникают химические ожоги десен, губ и языка.

Особую опасность представляют скрытые проблемы. При наличии кариеса, гингивита или пародонтита домашнее отбеливание провоцирует стремительное прогрессирование этих заболеваний. Кроме того, компоненты геля могут вызывать аллергические реакции — и если в клинике пациент получит немедленную помощь, то дома окажется с проблемой один на один.

Не менее страшны последствия случайного проглатывания геля. По словам стоматолога, это чревато ожогами пищевода, рвотой, а в перспективе — развитием гастрита или гастроэнтерита.

Эстетическая сторона тоже страдает. Из-за наличия мягкого и твёрдого налёта на неподготовленной эмали многие сталкиваются с эффектом «пятнистости» — на зубах появляются полосы и пятна. Важно помнить, что отбеливается только натуральная эмаль: пломбы, коронки и виниры сохранят прежний цвет, что сделает улыбку неоднородной.

Гусова отмечает, что домашнее отбеливание должно проводиться с помощью индивидуальных капп и только после полноценной подготовки у стоматолога.