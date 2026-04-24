Доктор рассказал о неожиданной пользе садового сорняка

В эфире федерального канала эксперты по здоровью раскрыли полезные свойства портулака, который традиционно считается огородным вредителем. Растение предложили использовать в качестве основы для салатов или домашних заготовок благодаря его богатому микроэлементному составу.

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша призвали россиян не уничтожать портулак на дачных участках, а включить его в рацион.

По мнению медиков, этот сорняк является ценным пищевым продуктом и настоящим деликатесом, отмечает портал Псковская Лента Новостей. Специалисты подчеркнули, что растение можно солить или употреблять в свежем виде, добавив в салат, извлекая максимум выгоды для организма.

Диетолог Марина Макиша отметила, что в составе портулака присутствуют полифенолы, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови и помогают стабилизировать артериальное давление. Кроме того, растение содержит калий и магний, необходимые для работы сердечно-сосудистой системы.

Сергей Агапкин также добавил, что за счет содержания бета-каротина употребление этого садового растения помогает поддерживать остроту зрения и защищать глаза от возрастных изменений.

