Названа причина повышенного потоотделения по ночам

Людям может быть жарко по ночам из-за внутренних процессов в организме, считает диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер. Причину пробуждений среди ночи из-за сильной потливости она назвала изданию HuffPost.

© Lenta.ru

Специалист отметила, что подобные симптомы чаще возникают у женщин и объясняются колебаниями гормонов, влияющих на терморегуляцию. По ее словам, даже небольшие изменения уровня эстрогена и прогестерона могут «сбивать» работу организма, вызывая ощущение перегрева и внезапное повышенное потоотделение во время сна.

Фогарти-Дрейпер добавила, что ситуацию может усугублять стресс, так как повышенный уровень кортизола тоже влияет на сон и усиливает ощущение перегрева. Чтобы уменьшить неприятный симптом, диетолог посоветовала поддерживать прохладную температуру в спальне, выбирать легкую одежду для сна и избегать перегрева перед сном.

При этом специалист подчеркнула, что даже в период менопаузы не нужно терпеть приступы жара. По ее словам, если они мешают спать, об этом нужно сообщить врачу.

Ранее онколог-маммолог Дмитрий Мироненко оценил влияние недосыпа на развитие рака. По его словам, длительное отсутствие сна и хроническая усталость снижают работу иммунитета и тем самым повышают вероятность онкологических заболеваний.