Что будет, если пропустить обед

Пропуск употребления пищи в обеденное время негативно сказывается на здоровье человека и приводит к развитию заболеваний, заявила специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

«Нужно понимать, что у нас есть выработанные рефлексы: к обеду вырабатывается желудочный сок и в целом организм готовится к приему пищи. Но тут вы говорите ему: нет, сегодня мы обедать не будем. И, соответственно, вся подготовительная работа прошла зря, организм начинает требовать еды, различные биохимические процессы идут неправильно. Регулярный пропуск обеда может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта», – сказала она РИА Новости.

При этом в разовом пропуске обеда, особенно если вы плотно позавтракали, нет ничего страшного, отметила специалист.

