Авитаминоз или просто лень: как понять, что организму реально нужна помощь

С приходом весны многие из нас начинают ощущать упадок сил, апатию и сонливость. В народе это часто списывают на «весенний авитаминоз», а кто-то и вовсе считает, что просто «разленился».

Но как отличить реальную нехватку витаминов от обычной усталости или недостатка мотивации? Разберемся вместе с семейным врачом, эндокринологом, врачом превентивной интегративной медицины, диетологом и нутрициологом Анастасией Самойловой.

В медицине авитаминозом называют состояние, когда в организме практически полностью отсутствует какой-либо витамин. Однако сегодня такие случаи редки.

«Гораздо чаще встречается гиповитаминоз — снижение уровня витаминов, что может вызывать неприятные симптомы: усталость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, частые простуды, раздражительность, ухудшение зрения и даже мышечные судороги. Однако эти же признаки могут быть и при других заболеваниях или просто на фоне стресса и переутомления», — объясняет наш эксперт.

Почему возникает дефицит витаминов

Основные причины:

однообразное питание,

увлечение фастфудом и рафинированными продуктами,

вредные привычки (алкоголь, курение),

стресс,

недосып,

хроническая усталость,

прием некоторых лекарств,

беременность,

восстановление после болезни.

Как понять, что организму нужна помощь

Вот несколько сигналов, которые не стоит игнорировать.

Постоянная усталость и слабость могут говорить о нехватке витаминов группы B, железа, магния.

Раздражительность и плохое настроение часто связаны с дефицитом витамина D и витаминов группы B.

Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — признаки нехватки витаминов A, E, биотина (B7), железа, цинка.

Частые простуды возможны при недостатке витамина C, D, цинка.

Трещины в уголках губ (заеды) — дефицит витаминов группы B и железа.

Нарушение сна, судороги — нехватка магния, витамина D.

Важно помнить, что эти симптомы неспецифичны и могут быть проявлением других проблем. Не занимайтесь самодиагностикой — обратитесь к врачу!

Анастасия: «Если симптомы сохраняются больше 2-3 недель, мешают жить и работать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Врач назначит необходимые анализы: общий анализ крови, уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, железа и других микроэлементов. Самостоятельно „на всякий случай“ пить витаминные комплексы не стоит — избыток витаминов тоже опасен».

Как помочь себе без лекарств

Разнообразьте рацион: больше овощей по сезону (даже зимние сохраняют пользу), фруктов по вкусу в первой половине дня для энергии (яблоки, груши, цитрусовые), зелени (шпинат, руккола), орехов (грецкий/бразильский/кедровый), рыбы (скумбрия, лосось, сельдь) 2-3 раза в неделю для омега-3, витамина D, йода, селена, белка, цинка; молочных продуктов умеренной жирности для кальция, белка, B12.

«Следите за режимом: полноценный сон (7-8 часов), прогулки на свежем воздухе при дневном свете для синтеза витамина D. Будьте активны: умеренные физические нагрузки улучшают обмен веществ. Откажитесь от вредных привычек», — отмечает эксперт.

Три главных совета от врача:

не игнорируйте сигналы организма;

не занимайтесь самолечением, — витамины должен назначать врач;

лучшая профилактика — здоровый образ жизни и разнообразное питание.