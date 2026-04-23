Авитаминоз или просто лень: как понять, что организму реально нужна помощь

С приходом весны многие из нас начинают ощущать упадок сил, апатию и сонливость. В народе это часто списывают на «весенний авитаминоз», а кто-то и вовсе считает, что просто «разленился».

Но как отличить реальную нехватку витаминов от обычной усталости или недостатка мотивации? Разберемся вместе с семейным врачом, эндокринологом, врачом превентивной интегративной медицины, диетологом и нутрициологом Анастасией Самойловой.

В медицине авитаминозом называют состояние, когда в организме практически полностью отсутствует какой-либо витамин. Однако сегодня такие случаи редки.

«Гораздо чаще встречается гиповитаминоз — снижение уровня витаминов, что может вызывать неприятные симптомы: усталость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, частые простуды, раздражительность, ухудшение зрения и даже мышечные судороги. Однако эти же признаки могут быть и при других заболеваниях или просто на фоне стресса и переутомления», — объясняет наш эксперт.

Почему возникает дефицит витаминов

Основные причины:

  • однообразное питание,
  • увлечение фастфудом и рафинированными продуктами,
  • вредные привычки (алкоголь, курение),
  • стресс,
  • недосып,
  • хроническая усталость,
  • прием некоторых лекарств,
  • беременность,
  • восстановление после болезни.

Как понять, что организму нужна помощь

Вот несколько сигналов, которые не стоит игнорировать.

  • Постоянная усталость и слабость могут говорить о нехватке витаминов группы B, железа, магния.
  • Раздражительность и плохое настроение часто связаны с дефицитом витамина D и витаминов группы B.
  • Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — признаки нехватки витаминов A, E, биотина (B7), железа, цинка.
  • Частые простуды возможны при недостатке витамина C, D, цинка.
  • Трещины в уголках губ (заеды) — дефицит витаминов группы B и железа.
  • Нарушение сна, судороги — нехватка магния, витамина D.

Важно помнить, что эти симптомы неспецифичны и могут быть проявлением других проблем. Не занимайтесь самодиагностикой — обратитесь к врачу!

Анастасия: «Если симптомы сохраняются больше 2-3 недель, мешают жить и работать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Врач назначит необходимые анализы: общий анализ крови, уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, железа и других микроэлементов. Самостоятельно „на всякий случай“ пить витаминные комплексы не стоит — избыток витаминов тоже опасен».

Как помочь себе без лекарств

Разнообразьте рацион: больше овощей по сезону (даже зимние сохраняют пользу), фруктов по вкусу в первой половине дня для энергии (яблоки, груши, цитрусовые), зелени (шпинат, руккола), орехов (грецкий/бразильский/кедровый), рыбы (скумбрия, лосось, сельдь) 2-3 раза в неделю для омега-3, витамина D, йода, селена, белка, цинка; молочных продуктов умеренной жирности для кальция, белка, B12.

«Следите за режимом: полноценный сон (7-8 часов), прогулки на свежем воздухе при дневном свете для синтеза витамина D. Будьте активны: умеренные физические нагрузки улучшают обмен веществ. Откажитесь от вредных привычек», — отмечает эксперт.

Три главных совета от врача:

  • не игнорируйте сигналы организма;
  • не занимайтесь самолечением, — витамины должен назначать врач;
  • лучшая профилактика — здоровый образ жизни и разнообразное питание.
«Ваше самочувствие — это не только про лень или авитаминоз. Иногда организму действительно нужна помощь. Прислушивайтесь к себе и не откладывайте визит к врачу, если что-то беспокоит!» — предупреждает Анастасия.