Авитаминоз или просто лень: как понять, что организму реально нужна помощь
С приходом весны многие из нас начинают ощущать упадок сил, апатию и сонливость. В народе это часто списывают на «весенний авитаминоз», а кто-то и вовсе считает, что просто «разленился».
Но как отличить реальную нехватку витаминов от обычной усталости или недостатка мотивации? Разберемся вместе с семейным врачом, эндокринологом, врачом превентивной интегративной медицины, диетологом и нутрициологом Анастасией Самойловой.
В медицине авитаминозом называют состояние, когда в организме практически полностью отсутствует какой-либо витамин. Однако сегодня такие случаи редки.
«Гораздо чаще встречается гиповитаминоз — снижение уровня витаминов, что может вызывать неприятные симптомы: усталость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, частые простуды, раздражительность, ухудшение зрения и даже мышечные судороги. Однако эти же признаки могут быть и при других заболеваниях или просто на фоне стресса и переутомления», — объясняет наш эксперт.
Почему возникает дефицит витаминов
Основные причины:
- однообразное питание,
- увлечение фастфудом и рафинированными продуктами,
- вредные привычки (алкоголь, курение),
- стресс,
- недосып,
- хроническая усталость,
- прием некоторых лекарств,
- беременность,
- восстановление после болезни.
Как понять, что организму нужна помощь
Вот несколько сигналов, которые не стоит игнорировать.
- Постоянная усталость и слабость могут говорить о нехватке витаминов группы B, железа, магния.
- Раздражительность и плохое настроение часто связаны с дефицитом витамина D и витаминов группы B.
- Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — признаки нехватки витаминов A, E, биотина (B7), железа, цинка.
- Частые простуды возможны при недостатке витамина C, D, цинка.
- Трещины в уголках губ (заеды) — дефицит витаминов группы B и железа.
- Нарушение сна, судороги — нехватка магния, витамина D.
Важно помнить, что эти симптомы неспецифичны и могут быть проявлением других проблем. Не занимайтесь самодиагностикой — обратитесь к врачу!
Анастасия: «Если симптомы сохраняются больше 2-3 недель, мешают жить и работать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Врач назначит необходимые анализы: общий анализ крови, уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, железа и других микроэлементов. Самостоятельно „на всякий случай“ пить витаминные комплексы не стоит — избыток витаминов тоже опасен».
Как помочь себе без лекарств
Разнообразьте рацион: больше овощей по сезону (даже зимние сохраняют пользу), фруктов по вкусу в первой половине дня для энергии (яблоки, груши, цитрусовые), зелени (шпинат, руккола), орехов (грецкий/бразильский/кедровый), рыбы (скумбрия, лосось, сельдь) 2-3 раза в неделю для омега-3, витамина D, йода, селена, белка, цинка; молочных продуктов умеренной жирности для кальция, белка, B12.
«Следите за режимом: полноценный сон (7-8 часов), прогулки на свежем воздухе при дневном свете для синтеза витамина D. Будьте активны: умеренные физические нагрузки улучшают обмен веществ. Откажитесь от вредных привычек», — отмечает эксперт.
Три главных совета от врача:
- не игнорируйте сигналы организма;
- не занимайтесь самолечением, — витамины должен назначать врач;
- лучшая профилактика — здоровый образ жизни и разнообразное питание.
«Ваше самочувствие — это не только про лень или авитаминоз. Иногда организму действительно нужна помощь. Прислушивайтесь к себе и не откладывайте визит к врачу, если что-то беспокоит!» — предупреждает Анастасия.