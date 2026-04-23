В чем опасность употребления чайного гриба

Многие считают чайный гриб целебным напитком, но врач-токсиколог Константин Сиворонов предостерегает: увлечение им может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Специалист, в частности, разъяснил природу этого продукта. Так, по его словам, чайный гриб представляет собой симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей, а получаемый в результате ферментации напитка содержит органические кислоты, витамины группы B и пробиотики, передаёт NEWS.ru.

При этом распространённые утверждения о том, что он «лечит рак», «выводит токсины» или «безопасен как вода», научного подтверждения не имеют.

При этом токсиколог обратил внимание на высокую кислотность напитка – уровень pH составляет 2,5-3,5, что сопоставимо с кислотностью желудочного сока.

«Такой показатель может спровоцировать обострение гастрита, язвы и рефлюкса – вплоть до химического повреждения слизистой, ожога и даже кровотечения», – предупреждает Сиворонов.

Кроме того, употребление чайного гриба способно вызвать аллергические реакции или привести к тяжёлым нарушениям у пациентов с почечной недостаточностью.

В этой связи врач рекомендует ограничиться 200-300 мл в день, а при заболеваниях ЖКТ, диабете, беременности и ряде других состояний – полностью исключить этот популярный в России напиток из рациона.

