Объяснена неожиданная польза несвежих макарон

Вопреки распространённому мнению, вчерашние макароны могут быть полезнее только что сваренных. Об этом заявила диетолог Саманта Питерсон.

© Чемпионат.com

Секрет кроется в так называемых устойчивых (резистентных) крахмалах, которые образуются в макаронах по мере остывания. В отличие от обычных крахмалов, они не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстый, где действуют как пребиотическая клетчатка и питают бактерии.

По словам диетолога, такие крахмалы не только полезны для желудочно-кишечного тракта, но и стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают аппетит и обмен веществ.