До седьмого пота: полезно ли так тренироваться на самом деле

Хорошенько пропотеть — значит, качественно ударно потренироваться. Если футболка сухая — кажется, что не доработали. Отсюда же растут ноги моды на жаркие залы, термокостюмы и сауны для усиления эффекта. Но все не так просто и прямолинейно.

На практике же пот — это никак не показатель эффективности, а всего лишь способ организма справляться с нагрузкой. Но это не значит, что он в принципе бесполезен, важно понимать сам механизм, почему мы потеем и зачем. Фитнес-тренер Наталья Романова поделилась подробностями.

Пот — это система охлаждения, а не индикатор нагрузки

Когда тело нагревается, включается механизм терморегуляции: потовые железы выделяют жидкость, которая испаряется и снижает температуру. Это базовая функция выживания, а не фитнес-инструмент.

«Количество сильно варьируется — один человек может залиться потом на легкой тренировке, другой — почти не вспотеть при высокой нагрузке. Влияют температура, влажность, генетика, уровень тренированности. Поэтому ориентироваться на мокрую майку — бессмысленно. Гораздо лучше смотреть на пульс», — утверждает эксперт.

Пот и похудение — связь, которую переоценивают

Самый устойчивый миф: «чем больше потеешь, тем больше худеешь». На деле потеря веса после тренировки — это в первую очередь вода. Жир не уходит через пот, он расходуется в процессе метаболизма и выводится через дыхание и обменные процессы. Потение может дать временный минус на весах, но после восстановления жидкости цифры возвращаются. То есть все истории с похудением в сауне или в термокостюме — это про обезвоживание, а не про снижение жировой массы.

Детокс через пот — еще один миф

Часто говорят, что с потом выходят токсины, но на практике основную работу по очистке организма выполняют печень и почки.

«С потом действительно выделяются соли и небольшое количество метаболитов, но это незначительный вклад. Потение не заменяет детокс-систему организма и не является способом очиститься. При этом чрезмерное потоотделение без восполнения жидкости может, наоборот, ухудшить состояние: нарушается баланс электролитов, появляется слабость, головокружение», — подчеркивает тренер.

Где пот действительно имеет значение

Пот сам по себе ничего не лечит, но он сопровождает процессы, которые полезны. Физическая нагрузка улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает выносливость, влияет на обмен веществ. Регулярные тренировки делают систему терморегуляции более эффективной: организм быстрее начинает потеть и лучше охлаждается. Это признак адаптации, а не сжигания жира. Плюс сам факт потоотделения связан с активацией кровообращения, что косвенно влияет на состояние кожи и общее самочувствие.

Сауны и бани: отдельная история

Баня и сауна вызывают сильное потоотделение без физической нагрузки. Это не альтернатива тренировке, а другой инструмент. Они действительно могут быть полезны: расслабляют, улучшают кровообращение, помогают снизить уровень стресса. Есть данные, что регулярное посещение сауны связано с лучшими показателями сердечно-сосудистой системы. Но важно не путать эффект с иллюзией, потеря веса после бани — это вода. Выведение токсинов — это тоже преувеличение, а при перегреве или обезвоживании риск перевешивает пользу.