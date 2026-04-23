Перечислены простые секреты долголетия, которые работают

Учёные постоянно ищут способы продлить жизнь, а современные исследования открывают всё новые возможности для долголетия.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru поделилась неочевидными, но научно обоснованными методами, которые помогают замедлить старение и дожить минимум до 100 лет.

Среди необычных рекомендаций – «холодный стресс»: например, двух трёхминутные холодные обливания повышают выработку норадреналина, улучшающего когнитивные функции.

Криотерапия (лечение холодом до −110 градусов) стимулирует выработку «белка долголетия» FOXO3, защищающего ДНК от повреждений. По данным исследования Nature Aging (2022), регулярное закаливание способно снизить биологический возраст на 2-3 года.

Врач также отметила пользу умеренного стресса по принципу гормезиса: так, прерывистое голодание (14-16 часов без пищи) запускает регенерацию клеток и снижает риск возрастных заболеваний на 27 %.

«Цель как лекарство» – ещё один важный фактор: японская концепция икигай (смысл жизни) снижает риск болезни Альцгеймера за счёт создания «когнитивного резерва»», – пояснила Тен.

Не менее важны социальные ритуалы, добавила она. Это короткие встречи с соседями или совместное приготовление еды, которые помогают снизить уровень кортизола. А «ленивые тренировки» – ходьба босиком, работа в саду или танцы два раза в неделю – поддерживают тело и разум без излишней нагрузки.

«Главное помнить, что любые новые практики вводятся постепенно, и перед их началом необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний», – резюмировала терапевт.

