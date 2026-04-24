Усталость и слабый иммунитет весной? Какие продукты реально спасают организм

Россиянам рассказали, какие витамины особенно важны весной и из каких продуктов их можно получить.

Весной после однообразного зимнего питания организму нередко не хватает витаминов A, B, C, D и E. Из-за этого могут появляться усталость и ослабевать иммунитет. В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области советуют восполнять этот дефицит в первую очередь с помощью еды.

Где брать витамины:

жирная рыба – форель, сельдь, скумбрия, печень трески – богата витаминами A и D, а также омега-3;

орехи – миндаль, грецкие, кедровые и другие – содержат антиоксиданты A и E;

молодая капуста – отличный источник витамина C: в 100 граммах почти половина суточной нормы, также в ней есть витамины группы B и витаминоподобное вещество U, которое помогает защищать желудок;

свежая зелень – шпинат, руккола, укроп, петрушка и не только – помогает закрыть суточную потребность в витаминах C, K, PP и B9, а еще содержит хлорофилл, природный антиоксидант.

Специалисты также напоминают о важности сбалансированного рациона: стоит есть больше овощей, фруктов, злаков и белковых продуктов, а жирное, солёное и сладкое – сократить. Готовить лучше щадящими способами: запекать, варить или делать на пару.

Однако перед тем как начинать принимать витаминные комплексы, лучше посоветоваться с врачом, передает Тульская служба новостей.