Людям с тяжелыми хроническими болезнями порекомендовали один вид упражнений

Американские врачи порекомендовали людям с тяжелыми хроническими болезнями и болями один укрепляющий вид упражнений.

По словам Опараджи, лучшим вариантом станет аквааэробика, поскольку вода превращает каждое движение в силовую тренировку и помогает развить мышечную силу и выносливость без износа суставов.

«Бассейн уменьшает нагрузку на больные суставы, поэтому, например, пациенты с остеоартритом могут больше двигаться и меньше жаловаться на боль», — объяснила она.

Малхотра добавила, что упражнения в воде не менее эффективны, чем на суше. Они полезны для нормализации уровня сахара в крови, стабилизации кровяного давления и эластичности кровеносных сосудов.

«Мышцы получают двойной приток крови в воде, а значит, получают больше кислорода во время тренировки по сравнению с упражнением на суше», — рассказала она.

Врач рекомендовала упражнения на воде людям с диабетом, заболеваниями костей, болезнью Паркинсона и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом оба специалиста указали на то, что людям с остеопорозом не следует ограничиваться аквааэробикой. Для укрепления костей они должны получать нагрузки с отягощением и включать в режим силовые тренировки.

При этом оба специалиста указали на то, что людям с остеопорозом не следует ограничиваться аквааэробикой. Для укрепления костей они должны получать нагрузки с отягощением и включать в режим силовые тренировки.