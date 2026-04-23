Почему вес не уходит: скрытые дефициты, которые тормозят похудение

Иногда кажется, что вы делаете все правильно: следите за питанием, регулярно тренируетесь, держите дефицит калорий... Только вот цифры на весах вообще не хотят уменьшаться. В такие моменты легко обвинить себя в недостаточной дисциплине, но причина может быть совсем в другом.

Организм — система достаточно сложная, где обмен веществ напрямую зависит от наличия витаминов и микроэлементов. Если их не хватает, тело начинает экономить ресурсы, замедляя процессы, которые отвечают за сжигание энергии и восстановление. Вместе с врачом-диетологом Алиной Прудовской разбираемся, какие именно дефициты могут мешать похудению и почему без их коррекции результат часто оказывается недостижимым.

Витамин D: незаметный регулятор веса и энергии

Витамин D влияет на обмен веществ гораздо сильнее, чем принято думать. Он участвует в регуляции углеводного и жирового обмена, а также связан с работой гормонов, которые контролируют аппетит и уровень сахара в крови. Когда его не хватает, метаболизм замедляется, и организм начинает менее эффективно расходовать калории.

«Дефицит витамина D почти всегда сопровождается снижением энергии. Появляется усталость, уменьшается желание двигаться и заниматься спортом. Это напрямую снижает расход энергии в течение дня. Дополнительно нарушается гормональный баланс, включая чувствительность к инсулину, что может усиливать тягу к еде и затруднять контроль аппетита», — говорит Алина.

Не менее важно его влияние на эмоциональное состояние. При низком уровне витамина D чаще возникают тревожность и подавленность, что влияет на пищевое поведение и мотивацию. В долгосрочной перспективе дефицит может ограничивать даже физическую активность, поскольку ухудшается состояние костной системы.

Витамины группы B: основа обмена веществ

«Витамины группы B — это ключевые участники всех процессов, связанных с превращением пищи в энергию. Они обеспечивают нормальный метаболизм углеводов, жиров и белков, поддерживают работу нервной системы и участвуют в синтезе нейромедиаторов, влияющих на настроение и аппетит. При их недостатке обмен веществ замедляется, уровень энергии заметно падает», — отмечает эксперт.

Человек быстрее устает, хуже переносит физические нагрузки и сложнее восстанавливается после тренировок. Это напрямую влияет на эффективность снижения веса: даже при правильном питании организм просто не справляется с переработкой энергии.

Отдельные витамины этой группы играют особую роль:

Тиамин помогает превращать углеводы в энергию, его нехватка может сопровождаться постоянным чувством голода.

Пиридоксин участвует в синтезе веществ, регулирующих аппетит, и влияет на переработку жиров.

Фолиевая кислота необходима для нормального обмена аминокислот и может влиять на распределение жировых запасов.

Витамин B12 поддерживает уровень энергии и участвует в метаболизме жирных кислот, а его дефицит часто проявляется хронической усталостью.

«Недостаток витаминов группы B также отражается на эмоциональном фоне: появляются раздражительность, тревожность и проблемы со сном. В таком состоянии становится сложнее придерживаться режима и сохранять стабильные привычки», — говорит диетолог.

Хром: контроль сахара и аппетита

«Хром не сжигает жир сам по себе, но играет важную роль в управлении обменом веществ. Его основная функция — поддержка чувствительности клеток к инсулину. Когда уровень хрома снижается, глюкоза хуже усваивается и дольше остается в крови, вызывая резкие скачки сахара», — комментирует Алина.

Подобные колебания часто проявляются сильной тягой к сладкому и частыми перекусами. Человек испытывает резкие падения энергии, что делает сложным соблюдение даже умеренного дефицита калорий. Постепенно это приводит к перееданию и накоплению жировой массы. При достаточном уровне хрома организм эффективнее использует поступающую энергию, а чувство насыщения становится более стабильным. Это создает условия, при которых контролировать питание становится значительно проще.

Селен: поддержка щитовидной железы

Селен напрямую связан с работой щитовидной железы — органа, который регулирует скорость обмена веществ. Если ее функция снижена, организм начинает расходовать меньше энергии, даже в состоянии покоя. Это одна из частых причин, почему вес застывает, несмотря на усилия.

«Недостаток селена может проявляться хронической усталостью, снижением концентрации и общей вялостью. На этом фоне уменьшается уровень активности, значит, и общий расход калорий. Дополнительно селен участвует в защите клеток от окислительного стресса. Это важно для стабильной работы всех систем организма, включая мышечную и жировую ткани. При его дефиците восстановление замедляется, что также влияет на эффективность тренировок и общее состояние», — говорит диетолог.

Железо: энергия и выносливость

Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода и выработке энергии. Когда его не хватает, организм буквально работает в режиме экономии. Появляется слабость, снижается выносливость, любые физические нагрузки даются тяжелее. В таком состоянии человек тратит меньше энергии, даже если продолжает тренироваться. Это замедляет процесс похудения и может создавать ощущение, что усилия не дают результата.

«Кроме того, железо участвует в работе щитовидной железы, влияя на выработку гормонов, регулирующих обмен веществ. Его дефицит может усиливать метаболические нарушения и дополнительно тормозить снижение веса», — отмечает Алина.

Витамин C: помощь в сжигании жира

Витамин C участвует в процессах, связанных с превращением жира в энергию. Он помогает доставлять кислород к клеткам и поддерживает работу систем, отвечающих за расщепление жиров.

«При его достаточном уровне организм эффективнее использует жировые запасы во время физической активности. Если же витамина не хватает, этот процесс замедляется, и тренировки становятся менее результативными. Дополнительно витамин C поддерживает общее состояние организма и уровень энергии, что важно для регулярной активности и восстановления», — говорит эксперт.

Витамины A, E и K: баланс обменных процессов

Жирорастворимые витамины также играют роль в поддержании нормального обмена веществ.