Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему отдых не может быть единственным лекарством от усталости. По её словам, сегодня жалоба «я постоянно устал» всё чаще становится стартовой точкой визита к врачу.

С позиции современной медицины важно не ограничиваться рекомендацией «побольше отдыхать», а исключить соматические причины усталости (анемия, заболевания щитовидной железы, сердечная и дыхательная недостаточность, хронические инфекции), оценить уровень стресса, качество сна, режим работы и отдыха», — сказала эксперт.

При необходимости важно привлекать психолога или психотерапевта для работы с выгоранием, тревогой и депрессией, а также давать пациенту конкретный, реалистичный план по изменению режима, физической активности и привычек.