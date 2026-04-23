Врач назвала три действия, которые нельзя совершать перед сексом

Семейный врач Джен Кодл предупредила, что прием антигистаминных препаратов, бритье интимной зоны непосредственно перед близостью и употребление алкоголя могут негативно сказаться на качестве полового контакта. Об этом сообщает издание Lad Bible.

© Газета.Ru

По словам специалиста, некоторые антигистаминные средства, в частности Дифенгидрамин. Этот препарат принадлежит к группе блокаторов H1-гистаминовых рецепторов первого поколения. Он уменьшает эффекты гистамина, но также блокирует холинорецепторы (особый тип белковых молекул), что приводит к снижению секреции слизистых желез, в том числе тех, которые отвечают за выработку естественной смазки во влагалище. В результате может возникать сухость слизистой оболочки, дискомфорт и повышенный риск травм при половом акте.

Отдельное внимание врач уделила бритью лобковых волос непосредственно перед интимной близостью. Свежевыбритая кожа нередко остается раздраженной и чувствительной, а механическое трение во время контакта может усилить повреждения и вызвать воспаление.

Кроме того, Кодл не рекомендует злоупотреблять алкоголем перед сексом. Несмотря на распространенное мнение о его расслабляющем эффекте, значительные дозы спиртного могут снижать сексуальную функцию, особенно у мужчин, и ухудшать общее качество взаимодействия.

