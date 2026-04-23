Нутрициолог объяснил, чем опасен избыток воды в организме

Знаменитая рекомендация выпивать два литра воды в день, которую тиражируют блогеры в соцсетях, может быть опасна для здоровья. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила нутрициолог Наталья Чаевская.

По словам специалиста, фиксированная норма для всех — это усреднённая информация, которая не учитывает индивидуальные особенности: массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, рацион и состояние здоровья.

«При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце», — объяснила Чаевская.

Она отметила, что слепо следовать советам из интернета не стоит. Базовый ориентир, от которого стоит отталкиваться — 30–35 мл воды на 1 кг массы тела. При этом нутрициолог подчеркнула, что это не строгая норма, а отправная точка.

Кроме того, потребность в жидкости зависит от обстоятельств. Так, в жару и при высокой физической активности воды нужно больше, при малой подвижности и обилии овощей в рационе — немного меньше.