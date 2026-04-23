Какие консерванты в продуктах могут повысить риск развития рака?

Опасения по поводу влияния консервантов на риск развития рака высказывались на протяжении десятилетий. Как правило, такое действие объяснялось влиянием некоторых добавок на биологические процессы, связанные с риском развития рака, такие как окислительный стресс и воспаление. Однако достоверно сопоставить эти данные с реальным риском оказалось сложным.

© РИА Новости

Новое исследование, опубликованное в начале этого года в The BMJ, даёт более полное представление о возможной связи между пищевыми консервантами и риском развития рака.

В ходе него была выявлена умеренная положительная корреляция между употреблением широко используемых пищевых добавок-консервантов и более высокой заболеваемостью раком.

В исследовании приняли участие 105 260 взрослых (средний возраст — 42 года, 79 % женщин), которые в течение первых двух лет наблюдения заполняли анкеты о своём рационе и не страдали онкологическими заболеваниями.

Исследовательская группа сопоставила данные о рационе с тремя базами данных о составе продуктов и результатами лабораторных анализов, что позволило получить гораздо более подробную информацию, чем было в предыдущих работах.

Из 58 пищевых добавок-консервантов, которые употребляли участники исследования, 17 были в рационе как минимум у 10 % испытуемых, и исследователи сосредоточили свой анализ именно на них.

В среднем за 7,5 лет наблюдения у 4226 (4,2 %) участников развился рак, чаще всего, рак молочной железы, простаты и колоректальный рак. Из 17 отдельно изученных консервантов шесть показали статистически значимую связь с заболеваемостью раком, а 11 — нет.

Так, более высокое потребление нитрата натрия было связано с повышенным риском развития рака предстательной железы.

Риск развития рака молочной железы оказался выше у участниц с более высоким потреблением сорбатов, метабисульфита калия, нитрата калия, ацетатов и эриторбата натрия.

Также исследователи наблюдали умеренно повышенный риск развития всех видов рака среди участников, которые потребляли большее общее количество консервантов, а также общее количество сорбатов, сульфитов, метабисульфита калия, нитрата калия, уксусной кислоты и эритробата натрия.

Однако разница в абсолютном риске была незначительной. Так, при употреблении продуктов, содержащих сорбат и сульфиты, предполагаемый абсолютный риск развития рака в возрасте 60 лет составлял 13,4 % для тех, кто употреблял их в больших количествах, и чуть менее 12 % для тех, кто употреблял их в малых количествах.

«По большей части консерванты на данный момент не вызывают серьёзных опасений, хотя в будущем необходимо будет отслеживать риски», — считают авторы.

Однако, в целом они советуют отдавать предпочтение продуктам и напиткам с минимальной обработкой. Кроме этого, к продуктам повышенного риска относится мясо глубокой переработки — из-за содержания нитратов и нитритов, а также алкоголь, вместе с которым в организм попадают сульфиты. Ряд исследований показали связь между повышенным потреблением этих веществ и риском развития рака.