Невролог рассказал о пользе белого шума для взрослых

Невролог Екатерина Зозуля рассказала в рубрике «Теперь вы знаете» о пользе белого шума для взрослых. Она подчеркнула, что это не волшебная таблетка при бессоннице.

«Из-за постоянного напряжённого ритма жизни с большим количеством внешних шумов (шумы улицы, техники, совещания, музыка) нервная система находится в постоянном «возбуждённом» состоянии, а прослушивание белого шума её успокаивает», — сказала эксперт.

При этом белый шум может входить в комплекс мер по улучшению качества сна как у детей, так и у взрослых. Однако он редко применяется изолированно — чаще всего его комбинируют с другими подходами к созданию благоприятной среды для засыпания.