Врач подсказал простой домашний тест для выявления анемии за минуту

Анемию можно заподозрить в домашних условиях с помощью теста, который занимает меньше минуты. Об этом в своём телеграм-канале рассказала гинеколог Ирина Тарасова.

Чтобы проверить себя, нужно выдохнуть, затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если человек не сможет продержаться без выдоха 50 секунд, то с вероятностью 80% можно говорить о низком уровне ферритина в крови — белка, в котором хранится железо.

Врач объяснила механизм: железо необходимо для переноса кислорода в организме. При его недостатке человек физически не может долго задерживать дыхание.

Однако Тарасова предостерегла от поспешных выводов и самолечения.