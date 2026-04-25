Врач подсказал простой домашний тест для выявления анемии за минуту

Врач раскрыла простой домашний тест для выявления анемии за минуту
Анемию можно заподозрить в домашних условиях с помощью теста, который занимает меньше минуты. Об этом в своём телеграм-канале рассказала гинеколог Ирина Тарасова.
Чтобы проверить себя, нужно выдохнуть, затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если человек не сможет продержаться без выдоха 50 секунд, то с вероятностью 80% можно говорить о низком уровне ферритина в крови — белка, в котором хранится железо.
Врач объяснила механизм: железо необходимо для переноса кислорода в организме. При его недостатке человек физически не может долго задерживать дыхание.
Однако Тарасова предостерегла от поспешных выводов и самолечения.
«Не спешите бежать в аптеку за железом. Переизбыток железа может быть так же опасен, как и его дефицит. Лучше сдайте анализ на ферритин и общий анализ крови. И не забудьте записаться к врачу», — посоветовала специалист.