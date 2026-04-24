Как улучшить отток желчи из организма

При нарушении оттока желчи из организма человек сталкивается с тяжестью в правом боку, горечью во рту и с проблемами пищеварения. Но есть способы, которые способны восстановить необходимый баланс, пишет Общественная служба новостей.

Отток желчи важен для здоровья. Нарушения приводят к застоям, образованию камней, воспалениям и проблемами с ЖКТ. Причинами этого могут быть неправильное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни, различные заболевания внутренних органов.

Помочь могут народные средства на основе природных продуктов. Первое из них - настойка из артишока. Сушеные листья завариваются горячей водой, настаиваются и процеживаются. Полученный настой надо пить два раза в день перед едой. Примерно по такой же схеме готовятся или покупаются травяные сборы. Самые известные травы, которые стимулируют выделение желчи - это ромашка, бессмертник, тимьян и одуванчик.

Полезен для тех же целей свежий сок сельдерея и моркови, которые являются природными стимуляторами печени и желчного пузыря. Лучше в эти напитки не добавлять сахар. Еще один способ - теплый компресс или травы для печени. При этом надо укладывать теплую грелку на область правого предплечья.

Также желчевыделению помогут прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. И последнее правило - нормальное питание. Надо избегать жареных, жирных и острых блюд, включать в рацион больше овощей и фруктов, есть чаще, но маленькими порциями. Не стоит забывать про кисломолочные продукты или крупы. Но при любых действиях следует посоветоваться со своим врачом. Особенно это актуально для тех, у кого есть заболевания печени или желчного пузыря.