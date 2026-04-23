Диетолог предупредил об опасности обедов за 20 минут

Обеденный перерыв длиной всего 20 минут может серьёзно навредить здоровью, привести к болезням ЖКТ и даже ускорить старение организма. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».

Многие в условиях плотного графика воспринимают приём пищи как быструю дозаправку, однако, по словам эксперта, организм — это сложный механизм, который не терпит спешки. Процесс пищеварения запускается ещё до того, как еда попадает в рот.

«Когда мы начинаем есть, сначала «едим глазами» — мозг должен настроиться на приём пищи. В этот момент вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, а также начинает выделяться желудочный сок», — объяснила Соломатина.

Она подчеркнула, что тщательное пережёвывание имеет критическое значение, особенно для мяса и крахмалистых продуктов. Если крупные куски попадают в желудок, переваривание затрудняется, а усвоение питательных веществ ухудшается.

Главная проблема кроется в физиологии — полноценное переваривание возможно только в состоянии покоя, когда активна парасимпатическая нервная система. Если же человек после еды сразу встаёт, нервничает или продолжает работать, организм перераспределяет ресурсы в ущерб желудочно-кишечному тракту.

«Недопереваренная еда попадает в кишечник и не может нормально всосаться, что приводит к интоксикации, воспалению и преждевременному износу клеток. В итоге это приводит к болезням и раннему старению», — предупредила врач.

Чтобы избежать негативных последствий, диетолог рекомендовала выделять на обед не менее 30 минут, а в идеале — 40–50 минут. При этом важно не только есть медленно, но и дать организму время на адаптацию после еды.