Физиолог объяснил, что будет при отказе от мяса после 60 лет

Многие люди после 60 лет считают, что мясо — слишком тяжёлая пища, и от него лучше отказаться. Однако резкий переход на растительный рацион в пожилом возрасте может быть опасен. О том, что на самом деле происходит с организмом при исключении мяса после 60 лет, в беседе с aif.ru рассказала физиолог, нутрициолог, йогатерапевт Нина Дуванова.

После 60 лет желудочно-кишечный тракт действительно становится более чувствительным: снижается кислотность, ухудшается работа ферментов, меняется микрофлора кишечника. Мясные продукты, которые раньше хорошо усваивались, могут вызывать дискомфорт, тяжесть и даже процессы гниения в ЖКТ, ведущие к интоксикации.

Однако, по словам эксперта, полный отказ от мяса — это ловушка. Белок в пожилом возрасте жизненно необходим, иначе человеку грозит саркопения — состояние, при котором мышечная масса постепенно тает, а её место занимает жир. В результате снижается качество жизни и увеличивается риск нетрудоспособности.