Биолог рассказала, какая еда может сделать человека счастливым

Еда давно известна как источник удовольствия, но есть продукты, которые способны сделать человека счастливым.

В интервью изданию NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что повысить уровень серотонина, так называемого гормона счастья, помогут овёс, бананы и индейка, которые богаты триптофаном.

Также в рацион стоит добавить источники омега-3 жирных кислот (рыбу, льняное семя, грецкие орехи) и витаминов группы B (зелёные листовые овощи, цельнозерновые продукты).

«Физическое здоровье всегда идёт рядом с психическим и духовным, поэтому спорт и правильное питание могут стать эффективными инструментами в борьбе с депрессией, сезонными обострениями и негативными эмоциями», – пояснила Лялина.

Биолог при этом подчеркнула, что регулярные тренировки снижают уровень кортизола, улучшают сон и самооценку. При лёгкой и умеренной депрессии физическая активность порой не уступает по эффективности медикаментозному лечению. Кроме того, для регуляции настроения важен магний, а для здоровья кишечника – пробиотики.

«Но, если симптомы депрессии, тревоги или агрессии сохраняются, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру, так как спорт и здоровое питание не всегда могут заменить профессиональную помощь», – резюмировал биолог.

