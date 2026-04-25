Зумеры полюбили напитки с кислинкой: полезнее ли бамбл обычного кофе

Российская молодежь предпочитает кофе с кислинкой и фруктовыми нотками во вкусе, сообщает РИА Новости. Этим запросам отлично соответствует бамбл — холодный напиток из кофе и апельсинового сока со льдом. Он освежает и бодрит в жаркий день, однако у него есть и минусы. Как бамбл влияет на здоровье, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ирины Писаревой.

Она рассказала, что холодные жидкости непривычны для организма. Ему приходится тратить свою энергию на то, чтобы «подогреть» бамбл. В результате нарушаются кровообращение и терморегуляция.

Кофе является достаточно кислотным напитком. Его, как и свежевыжатые цитрусовые соки, не рекомендуют пить на голодный желудок, потому что в противном случае повысится кислотность, — объяснила эксперт.

Цитрусовый сок сам по себе рекомендуется разводить водой — таким образом можно снизить концентрацию кислоты.

В случае бамбла кислотность и от кофе, и от сока сильно влияет на эмаль зубов. В апельсиновом соке содержится большое количество витамина C — это мощный антиоксидант, но также и кислота, которая может разрушать эмаль, — отметила собеседница «ВМ».

Хотя у бамбла и есть свои минусы, его нельзя назвать каким-то «страшным» и «вредным» напитком. Куда больше здоровью вредит кофе с сиропами и добавками.

Бамбл можно назвать тонизирующим напитком. Главное — пить его в умеренных количествах. Если это будет всего один стакан в день, существенного вреда для здоровья он не принесет, — подчеркнула диетолог.

С осторожностью к бамблу стоит относиться людям с индивидуальными противопоказаниями по уровню кислотности, аллергией, с хроническими заболеваниями в период обострения (язвой, гастритом), заключила Писарева.

