Почему сбои в работе кишечника могут вести к депрессии

Кишечник играет огромную роль в выработке в организме "гормонов радости": он производит до 90% серотонина и около 50% дофамина. Сбои могут вести к развитию депрессии и тревожности, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Нина Вишневская.

В пищеварительной системе есть особые клетки, которые под воздействием сигналов от полезных лакто- и бифидобактерий превращают аминокислоту триптофан в "гормон счастья" серотонин. Другие бактерии сами производят "гормон мотивации" дофамин и гамма-аминомасляную кислоту - главный тормозной нейромедиатор, снижающий тревогу, пояснила она.

"Все эти вещества затем всасываются в кровь и достигают мозга, где улучшают настроение и поднимают уровень мотивации и счастья. До 90% серотонина и около 50% дофамина в организме вырабатывается именно в кишечнике", - сказала Вишневская.

При нарушении баланса микробиома полезных бактерий становится меньше, и они не могут вырабатывать достаточное количество "гормонов радости". Поэтому эти вещества не поступают в нужном объеме в мозг, что что приводит к повышенной тревожности, депрессивному состоянию, проблемам со сном и мотивацией.

Тревожные симптомы

О проблемах с кишечником могут свидетельствовать такие неочевидные симптомы, как хроническая усталость, которая не проходит после отдыха, стойкие нарушения сна, тревожность, апатия, сниженное настроение или депрессия, которые не поддаются стандартной коррекции при помощи психотерапии и антидепрессантов или возникают без явной психологической причины.

"Особенно важно это, если психические симптомы сочетаются с желудочно-кишечными жалобами: вздутием, болями в животе, запорами, диареей или пищевой непереносимостью", - отметила она.

Помимо регулярных консультаций с врачом, эксперт посоветовала ввести в повседневную жизнь здоровые привычки: есть свежие овощи и фрукты, продукты из цельнозерновых круп, умеренное количество постного мяса, рыбы и молочных продуктов. Питаться лучше небольшими порциями 4-5 раз в день, а алкоголь и курение стоит исключить. Регулярная физическая активность (ходьба, бег, плавание) поможет улучшить перистальтику и общий тонус организма.