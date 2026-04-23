Названы пять веществ, дефицит которых появляется весной

Весной люди сталкиваются с классической картиной полигиповитаминоза на фоне истощения запасов после зимы. Люди жалуются на усталость, сонливость, сухость кожи и выпадение волос, и зачастую проблема кроется в дефиците витаминов и микроэлементов. Чаще всего люди сталкиваются с дефицитом железа, витамина D, магния, цинка и витаминов группы В, рассказала «Газете.Ru» врач — клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

«Наиболее часто, особенно у женщин, развивается латентный дефицит железа, и если его своевременно не компенсировать, то рано или поздно он трансформируется в железодефицитную анемию. Признаками железодефицита являются бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, холодные руки или ноги, одышка при ходьбе, извращение вкуса, например тяга к мелу или сырому фаршу», — объяснила доктор.

Восполнить железо можно, употребляя в пищу красное мясо (говядина), печень, гречку.

«На второе место можно поставить дефицит витамина D. Он синтезируется в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей и влияет на состояние костно-мышечной системы, работу мозга, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, иммунитет. Признаками его дефицита могут быть мышечная слабость, потливость затылка, частые ОРВИ, хандра. Солнца в марте-апреле в РФ недостаточно для синтеза. И даже в апреле показаны профилактические дозы 1000–2000 МЕ. Без анализов можно принимать 1500 МЕ/сут здоровому взрослому. Но лучше сдать анализ и посоветоваться с врачом», — рассказала врач.

Витаминов группы B (особенно B12 и B9) тоже часто может не хватать весной. Они нужны для полноценной работы нервной системы и мозга, когнитивных функций, баланса настроения, выработки энергии и т.д.

«Признаками дефицита являются онемение пальцев, красный «лакированный» язык, повышенная забывчивость, тревожность, постоянная усталость, шелушащаяся кожа на лице. Содержатся в пивных дрожжах, субпродуктах, яичных желтках. Но для восполнения дефицита необходимо съедать очень много этих продуктов, поэтому весной их можно принимать в капсулах — комплекс витаминов группы B», — заметила доктор.

Также весной, по словам специалиста, может возникнуть дефицит магния и цинка.