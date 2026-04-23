Как приготовить рыбу, которая избавит от отеков

После зимнего сезона многие люди сталкиваются с проблемой отёков — даже при повышении физической активности тело остаётся тяжёлым, а вес скачет. Причина кроется в замедленном лимфотоке, когда жидкость скапливается в тканях. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, как правильное питание и, в частности, рыба помогают справиться с этой проблемой.

По словам эксперта, поддержка лимфатической системы требует не только упражнений или массажа, но и грамотного рациона. Рыба занимает в этом вопросе ключевое место благодаря сочетанию белка, омега-3 жирных кислот и микроэлементов.

«Белая рыба, такая как треска или минтай, быстро усваивается и подходит для лёгких ужинов. Жирные сорта, например скумбрия, обеспечивают дополнительную поддержку сердечно-сосудистой системе», — отметила диетолог.

Омега-3 кислоты укрепляют сосудистую стенку, снижают воспаление и улучшают микроциркуляцию, что создаёт естественный лимфодренажный эффект. Кроме того, рыба богата минералами, стимулирующими работу почек. Для достижения результата специалист рекомендует включать рыбу в рацион два-три раза в неделю, выбирая щадящие способы приготовления.

Вместе с рекомендациями диетолог поделилась тремя рецептами для борьбы с отёками.

Минтай на пару с цветной капустой и брокколи. Блюдо содержит низкокалорийный рыбный белок и клетчатку, что стимулирует ЖКТ и способствует похудению. Скумбрия, запечённая с лимоном и пряными травами. Омега-3 кислоты в сочетании с лимоном уменьшают воспаление и укрепляют сосуды, улучшая циркуляцию лимфы. Тушёный хек с кабачками и сладким перцем. Антиоксиданты в тушёных овощах укрепляют сосуды и улучшают микроциркуляцию крови, устраняя тяжесть после еды.

Диетолог подчёркивает, что лимфодренаж через питание — это не временная мера, а полезная привычка. Регулярное употребление рыбы с овощами и умеренное потребление соли помогают выводить лишнюю жидкость, укрепляют сосуды и делают кожу более упругой. При выраженной отёчности и припухлостях тела специалист рекомендует не заниматься самолечением и обратиться к врачу.