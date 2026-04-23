Что делать, если откололся кусочек зуба

Скол зуба — ситуация неприятная, однако не стоит паниковать, если это произошло. В большинстве случаев зуб реально спасти и восстановить, если действовать грамотно. Как правильно действовать в случае, если у вас откололся кусочек зуба, «Вечерняя Москва» узнала у врача — стоматолога-терапевта центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбекова.

Виды сколов

По словам врача, важно отметить, что травмы бывают разные:

мелкий скол только эмали, боли нет;

скол, при котором виден дентин (основная твердая ткань зуба, находящаяся под эмалью — прим. «ВМ»), возникает реакция на раздражители;

глубокая травма с болью и кровью, существует вероятность, что задет нерв;

трещина или слом корня (самый тяжелый вариант).

Что делать

Осторожно прополощите рот теплой водой или слабосоленым раствором. Это уберет осколки и снизит риск заражения. Если из десны идет кровь, приложите чистую марлю или салфетку и слегка придавите на 10–15 минут.

Сохраните отколотую часть, если она есть. Если кусочек зуба отломился целиком, постарайтесь его найти, иногда есть возможность приклеить его обратно специальными составами.

Осколок нужно аккуратно ополоснуть водой, поместить во влажную среду (подойдет физраствор, молоко или просто емкость с чистой водой) и взять с собой к стоматологу.

Берегите зуб от нагрузки. До посещения врача не пережевывайте пищу на больной стороне, избегайте горячих и ледяных продуктов/напитков, не трогайте острый край языком или пальцами.

Когда нужна срочная запись к стоматологу

По мнению специалиста, посетить врача желательно в тот же день, если:

боль сильная;

зуб остро реагирует на холод или даже вдох ртом;

изнутри зуба идет кровь;

зуб расшатан;

травма случилась у ребенка.

Сильная боль, кровотечение или шатающийся зуб — это повод для немедленного обращения к врачу, — предупредил Халилбеков. — Даже если скол крошечный и ничего не болит, откладывать визит не стоит. Через мельчайшие трещины бактерии легко проникают внутрь, и они могут вызвать воспаление.

Чего делать категорически нельзя

пускать ситуацию на самотек и откладывать поход к врачу до появления боли;

пытаться приклеить фрагмент бытовым клеем;

самостоятельно подтачивать острые края.

Как восстанавливают сколотый зуб и можно ли его спасти

Все зависит от глубины повреждения, подчеркнул стоматолог:

небольшой дефект эмали можно исправить с помощью шлифовки и полировки;

если задет дентин, поможет восстановление пломбой;

если дефект серьезный — используется вкладка или искусственная коронка;

травма нерва требует лечения корневых каналов.

В большинстве случаев зуб можно спасти, и даже крупные сколы сегодня успешно лечатся, главное — не тянуть с визитом к стоматологу. Зубы не заживают сами, поэтому надеяться на «само пройдет» не стоит. При правильных действиях в первые часы после травмы и своевременном лечении прогноз почти всегда благоприятный, — заключил врач.

