Что делать, если откололся кусочек зуба: инструкция от стоматолога
Скол зуба — ситуация неприятная, однако не стоит паниковать, если это произошло. В большинстве случаев зуб реально спасти и восстановить, если действовать грамотно. Как правильно действовать в случае, если у вас откололся кусочек зуба, «Вечерняя Москва» узнала у врача — стоматолога-терапевта центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбекова.
Виды сколов
По словам врача, важно отметить, что травмы бывают разные:
- мелкий скол только эмали, боли нет;
- скол, при котором виден дентин (основная твердая ткань зуба, находящаяся под эмалью — прим. «ВМ»), возникает реакция на раздражители;
- глубокая травма с болью и кровью, существует вероятность, что задет нерв;
- трещина или слом корня (самый тяжелый вариант).
Что делать
- Осторожно прополощите рот теплой водой или слабосоленым раствором. Это уберет осколки и снизит риск заражения. Если из десны идет кровь, приложите чистую марлю или салфетку и слегка придавите на 10–15 минут.
- Сохраните отколотую часть, если она есть. Если кусочек зуба отломился целиком, постарайтесь его найти, иногда есть возможность приклеить его обратно специальными составами.
- Осколок нужно аккуратно ополоснуть водой, поместить во влажную среду (подойдет физраствор, молоко или просто емкость с чистой водой) и взять с собой к стоматологу.
- Берегите зуб от нагрузки. До посещения врача не пережевывайте пищу на больной стороне, избегайте горячих и ледяных продуктов/напитков, не трогайте острый край языком или пальцами.
Когда нужна срочная запись к стоматологу
По мнению специалиста, посетить врача желательно в тот же день, если:
- боль сильная;
- зуб остро реагирует на холод или даже вдох ртом;
- изнутри зуба идет кровь;
- зуб расшатан;
- травма случилась у ребенка.
Сильная боль, кровотечение или шатающийся зуб — это повод для немедленного обращения к врачу, — предупредил Халилбеков. — Даже если скол крошечный и ничего не болит, откладывать визит не стоит. Через мельчайшие трещины бактерии легко проникают внутрь, и они могут вызвать воспаление.
Чего делать категорически нельзя
- пускать ситуацию на самотек и откладывать поход к врачу до появления боли;
- пытаться приклеить фрагмент бытовым клеем;
- самостоятельно подтачивать острые края.
Как восстанавливают сколотый зуб и можно ли его спасти
Все зависит от глубины повреждения, подчеркнул стоматолог:
- небольшой дефект эмали можно исправить с помощью шлифовки и полировки;
- если задет дентин, поможет восстановление пломбой;
- если дефект серьезный — используется вкладка или искусственная коронка;
- травма нерва требует лечения корневых каналов.
В большинстве случаев зуб можно спасти, и даже крупные сколы сегодня успешно лечатся, главное — не тянуть с визитом к стоматологу. Зубы не заживают сами, поэтому надеяться на «само пройдет» не стоит. При правильных действиях в первые часы после травмы и своевременном лечении прогноз почти всегда благоприятный, — заключил врач.
Ранее о том, нужно ли удалять зубы мудрости, «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-хирург Вячеслав Минко.