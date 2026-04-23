Онколог объяснил, как недосып влияет на развитие рака

Длительный недосып и хроническая усталость снижают иммунитет организма, тем самым повышая риск развития рака. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко в беседе с РИА Новости.

«Напрямую они не могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой», — раскрыл влияние Мироненко.

По его словам, продолжительный сон менее шести часов повышает риск развития рака. Профилактикой онкологии являются здоровый образ жизни, сбалансированный режим сна и отдыха, а также регулярная физическая активность.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что один популярный продукт, который обычно употребляют на завтрак, повышает риск развития рака.