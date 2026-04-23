В каких продуктах содержится скрытый сахар

Проблема потребления сахара в России стоит острее, чем принято считать. Реальные "сахарные бомбы" часто скрываются там, где их не ждут обнаружить.

Как рассказал "РГ" эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС, основатель проекта "СЛОВО" Сергей Маликов, список самых коварных продуктов можно разделить на 5 категорий.

"Я нашел им достойную замену, которую всегда можно приобрести в обычном российском супермаркете", - пояснил эксперт.

Стоп-лист: что убираем из корзины и почему это опасно

Готовые завтраки (глазированные хлопья, подушечки с начинкой). Содержание сахара там может достигать 40-50 г на 100 г. Это вызывает резкий скачок инсулина и голод уже через час.

Промышленные йогурты и творожные глазированные сырки. Обезжиренный йогурт с "фруктовым наполнителем" может содержать сахар почти как в банке колы. Сырок - это кондитерское изделие под видом молочного продукта.

Соусы (кетчуп, барбекю, "легкий" майонез). Сахар играет роль консерванта и усилителя вкуса. В 1 столовой ложке кетчупа - до 4 г сахара.

Полуфабрикаты (рыбные и куриные палочки в панировке, котлеты промышленного производства). Сахар добавляют в фарш и кляр для румяной корочки. Это "скрытый" сахар, который не чувствуется на вкус.

Соки прямого отжима и нектары (особенно виноградный и яблочный). В стакане сока без мякоти содержится 5-6 чайных ложек фруктозы. Это жидкие калории без чувства насыщения.

Переход на здоровое питание не должен быть дорогим. Российские торговые сети предлагают широкий ассортимент качественных и доступных аналогов: от фермерской молочки и цельнозерновых круп до полезных сладостей без сахара.

"Готовые завтраки заменяем на простые, овсяную или гречневую, каши без добавок. Для вкуса к ним можно добавить свежие ягоды (в сезон) или замороженные. Получим клетчатку и медленные углеводы. Сладость дает яблоко или горсть ягод. Вместо сладкого йогурта берем обычный кефир, ряженку или натуральный йогурт. Кладем в них ложечку варенья. Натуральные молочные продукты нужны для усвоения кальция. Вы сами контролируете количество сахара. Кетчуп из магазина лучше заменить свежеприготовленным домашним без сахара и иных консервантов. Используйте хрен и горчицу, тыквенное или оливковое масло. Пряные вкусы стимулируют аппетит без инсулинового удара", - рассказал эксперт.

Рыбные палочки можно заменить на филе натуральной рыбы или куриное филе. Получается натуральный белок без химических добавок и сахарного маринада.

Пакетированный сок - на свежеприготовленный или компоты и морсы.

"Эти напитки богаты калием и витаминами, но сахар вы добавляете сами (лучше без него)", - уточнил Сергей Маликов.

Замена промышленных полуфабрикатов на локальные чистые продукты (крупы, овощи, фермерскую кисломолочку) решает три задачи: снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, поддерживает отечественного производителя и предотвращает эпидемию диабета 2 типа.