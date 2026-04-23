Эксперт ВОЗ предупредил об опасности мармелада

Президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин заявил о потенциальной онкологической опасности мармелада, содержащего синтетические добавки. Специалист призвал Роспотребнадзор усилить контроль за кондитерской продукцией, особенно импортного производства, и ввести обязательную госэкспертизу стандартов.

Профессор Андрей Демин предупредил россиян о скрытой угрозе, которая может таиться в, казалось бы, безобидном лакомстве. Речь идет о мармеладе, при производстве которого используются синтетические красители, искусственные ароматизаторы и консерванты.

По словам эксперта ВОЗ, такая продукция при регулярном употреблении способна спровоцировать серьезные сбои в работе организма, включая ожирение, тяжелые аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта и даже онкологию. Особую тревогу у специалиста вызывает недостаточный контроль за соблюдением технических условий на производствах, пишет издание «Абзац».

«Это вредные продукты, которые вызывают ожирение, заболевания пищеварительной системы, аллергии, онкологию», — подчеркнул Демин, призвав кардинально пересмотреть подход к надзору за кондитерской отраслью.

Ключевой мерой, способной исправить ситуацию, эксперт считает введение обязательной государственной экспертизы технических условий и стандартов организаций. По его мнению, такую экспертизу необходимо проводить до регистрации документов в федеральном информационном фонде стандартов, что позволит отсечь потенциально опасные рецептуры на раннем этапе.

Помимо изменений в законодательстве, Демин обратился с прямым призывом к Роспотребнадзору. Специалист настаивает на немедленном ужесточении контроля за составом продукции, реализуемой на российском рынке, причем в первую очередь это касается импортного мармелада.

Эксперт ВОЗ убежден, что только комплексный подход, сочетающий проверку стандартов и мониторинг готовой продукции, способен минимизировать риски для здоровья граждан, которые ежедневно сталкиваются с изобилием сладостей на полках магазинов.

