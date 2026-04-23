Ортопед назвал типичные ошибки при уходе за суставами

Как сохранить суставы здоровыми? Этот вопрос часто занимает людей позже, чем следовало бы. Кроме того, нередко при лечении совершаются опасные ошибки.

Типичные ошибки в уходе за суставами

«Самолечение таблетками без диагноза, мази «от всего» без курсового применения, чрезмерные нагрузки (бег без специальной обуви, поднятие тяжестей одной рукой), игнорирование лишнего веса и поддержка осанки, посещение бани и сауны при признаках воспаления», - сообщил «Свободной Прессе» врач-травматолог-ортопед Поликлиника.ру Александр Сазанов.

Также, разбираясь с болью в суставах, нужно четко понимать, когда «тепло - друг, а когда - враг».

«Тепло помогает при хронических болях за счет расслабления мышц и улучшения кровотока, но навредит при острой боли или отеке. В этом случае может помочь только холод», - отметил ортопед.

Ежедневные привычки для здоровья суставов

Разминка суставов по утрам, даже небольшая зарядка – это залог успеха на будущее, отметил врач.

«Правильная осанка, вода 1,5-2 литра в день тоже благотворно будут влиять на суставы. Еще не нужно засиживаться, лучше каждые 30 минут вставать и гулять, а вечером принять теплый душ вечером, чтобы расслабить мышцы и улучшить кровоток», - резюмировал ортопед.

