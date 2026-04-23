Как остановить мышечный спазм за секунды

Тот, кто хоть раз просыпался в три часа ночи от дикой боли в икре, знает этот сценарий: ногу словно скручивает в узел, пальцы растопыриваются, а в голове только одна мысль — что делать?! В такой момент кажется, что мышца сейчас просто лопнет.

Обычно мы начинаем судорожно растирать ногу или пытаемся вскочить, но есть способ гораздо проще и быстрее. Он основан на физиологии: нам нужно просто «обмануть» нервную систему, которая дала сбой и заставила мышцу замереть в спазме, отмечает нутрициолог Игорь Ботоговский в своем блоге.

Как действовать (инструкция для тех, кому больно прямо сейчас):

Не паникуйте. Как бы ни хотелось орать и метаться по кровати, постарайтесь выдохнуть.

Главный прием. Схватите себя рукой за пальцы сведенной ноги и изо всех сил, но плавно, тяните их на себя — к колену. Пятку при этом толкайте от себя.

Перетерпите. Будет казаться, что вы растягиваете натянутую струну, и поначалу может быть больно. Но не отпускайте! Подержите ногу в таком натяжении секунд 20. Вы почувствуете, как «железный узел» внутри икры начинает потихоньку распускаться.

Финальный штрих. Когда острая боль уйдет, не вскакивайте сразу. Мягко помассируйте ногу снизу вверх, чтобы разогнать кровь. Если есть возможность — приложите что-то теплое или просто укройте ногу.

Почему это происходит?

Чаще всего это элементарный перегруз, легкое обезвоживание или вы просто неудачно подвернули стопу во сне, спровоцировав нервные окончания. Но если такие «ночные концерты» повторяются каждую неделю — это повод сдать кровь на магний и калий. Скорее всего, организму просто не хватает «топлива» для нормальной работы мышц.

Запомните это движение: пальцы на себя, пятка — от себя. Это самое быстрое «лекарство», которое всегда при вас.