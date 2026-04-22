Назван необходимый после 40 лет продукт

Врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева считает, что мясо помогает замедлить возрастные изменения в организме и сохранить мышечную массу. Необходимый в зрелом возрасте продукт она назвала в беседе с aif.ru.

По словам врача, у многих уже в 35–45 лет начинается естественная потеря мышечной массы — саркопения, которая с возрастом постепенно прогрессирует. Этот процесс сопровождается слабостью, ухудшением обмена веществ и увеличением риска падений. Однако, как утверждает Солнцева, его можно замедлить с помощью правильного питания и физической активности.

«Согласно современным рекомендациям, в пожилом возрасте нужно увеличить количество белка в рационе — до 1,2–1,5 грамма на 1 килограмм массы тела», — пояснила Солнцева.

Она добавила, что важно не только количество, но и качество белка: значительную его часть следует получать из продуктов животного происхождения. Отказ от мяса может привести к дефициту железа, витамина В12 и других важных веществ, необходимых для нормального обмена и кроветворения.

