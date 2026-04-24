Шашлык — неизменный атрибут майских праздников, но для многих россиян это блюдо может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. В беседе с «Чемпионатом» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, кому стоит отказаться от мяса, приготовленного на углях.

По словам эксперта, относительно здоровым людям умеренное употребление шашлыка один-два раза в месяц из нежирного мяса (курица, индейка, постная говядина) с овощами и без алкоголя не нанесёт вреда. Однако есть целый ряд категорий, которым об этом блюде лучше забыть.

В первую очередь шашлык противопоказан пациентам с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и в период обострения хронических болезней: гастрита, язвенной болезни, панкреатита, холецистита, жёлчнокаменной болезни, синдрома раздражённого кишечника и колита. Жареное на углях мясо усиливает воспаление и может спровоцировать боль, изжогу, тошноту и обострение процесса.

Под запретом шашлык и для людей с тяжёлыми заболеваниями печени. Жирное мясо, острые маринады и алкоголь создают высокую нагрузку на печень и желчевыводящую систему, повышая риск обострения гепатита, жировой болезни печени, холецистита и жёлчнокаменной болезни. Также отказаться от блюда следует пациентам с подагрой и мочекаменной болезнью — большое количество пуринов из мяса может спровоцировать подагрический приступ или движение камней.

Для некоторых категорий шашлык не абсолютно противопоказан, но требует осторожности. При сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком холестерине жирный шашлык из свинины или баранины повышает поступление насыщенных жиров, что может усугубить течение ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и гипертонии.

«Ещё одна категория, для которой в случае с шашлыком горит «жёлтый» свет — пожилые. Тяжёлая белковая и жирная пища переваривается медленнее, чаще вызывает тяжесть, изжогу, запоры, обострение хронических заболеваний, особенно при сопутствующем атеросклерозе и полипрагмазии», — отмечает Светлана Каневская.

Что касается маленьких детей, их незрелая ферментная система плохо справляется с жареным мясом. До семи-восьми лет шашлык допустим лишь эпизодически и в очень малых порциях, предпочтительно из нежирного куриного филе.

Эксперт обратила внимание и на опасность обугленной корочки, которую многие считают кулинарной «фишкой». При приготовлении мяса слишком близко к углям образуются канцерогенные соединения. Подгоревшие части необходимо обязательно удалять — это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями кишечника и высоким онкологическим риском. Также вредны агрессивные маринады с большим количеством соли, уксуса и острых специй — они противопоказаны при гипертонии, заболеваниях почек, отёках, гастрите и язвенной болезни.

«В целом, пациентам с хроническими заболеваниями перед сезонными пикниками стоит обсудить рацион с лечащим врачом — иногда достаточно заменить жирное мясо на рыбу или птицу и строго ограничить порцию, а иногда разумнее полностью исключить шашлыки, — говорит профессор.

При подозрении на аллергию или индивидуальную непереносимость продукта Светлана Каневская рекомендует пройти специальные тесты: ALEX, который выявляет истинную аллергию, и FOX, способный диагностировать пищевую непереносимость.