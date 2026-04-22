Как правильно «убивать» стресс аэробной тренировкой

Дарья Кожевникова заявила НСН, что хорошо снимает стресс аквааэробика, велоаэробика, ходьба на дорожке и даже степ-аэробика.

Аэробная тренировка в отличие от сладостей не просто снижает кортизол, а еще и помогает вырабатывать гормон радости, в идеале заниматься хотя бы 45 минут. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Регулярные аэробные нагрузки способны снижать уровень хронического стресса за счет уменьшения выработки кортизола. К такому выводу пришли специалисты Питтсбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS). Кожевникова раскрыла преимущества и виды аэробных тренировок.

«Кортизол можно снижать по-разному. Например, заедая стресс. Но во время тренировочного процесса вырабатывается гормон радости. Аэробные нагрузки бывают разные — это и велотренировки под интенсивную музыку, и степ-аэробика, и любая аэробная танцевальная история, даже ходьба на дорожке. Вообще аэробные тренировки надо делать от 45 минут, но, конечно, надо смотреть на возраст, уровень подготовки. Например, если женщина лет 55 решила начать заниматься, то ей достаточно и 30 минут, а молодой спортивной девушке — 45 минут и больше. Главное, чтобы не было перегрузки для организма. А для этого надо смотреть на самочувствие после тренировки: если есть силы и энергия, значит все было правильно», — рассказала она.

Идеальное время для тренировок — это день до 16:00, однако не все могут заниматься в это время, так что важно, по словам Кожевниковой, хотя бы просто заниматься.

«Очень многие врачи рекомендуют заниматься до 16:00 часов дня, потому что именно в этот период у нас так работает гормональная система, что тренировки идут на пользу. Но я скажу, что лучше иметь аэробную нагрузку, чем не иметь, а время вторично. Тем, кому нужно снизить вес без нагрузки на суставы, я бы рекомендовала аквааэробику. Велоаэробика — тоже очень хорошая история», — уточнила она.

Также собеседница НСН раскрыла, что делать, если физические нагрузки даются тяжело.

«Адаптироваться. Никому сразу с радостью не даются аэробика, бег и так далее. Нужно делать это постепенно и найти эмоциональные якори, которые станут мотивацией, например, ставить любимую музыку, либо включать интересный фильм на фоне», — подытожила Кожевникова.

