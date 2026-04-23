Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему с возрастом стресс и усталость воспринимаются человеком тяжелее. Она рассказала, что у молодых взрослых усталость чаще проявляется как сочетание эмоционального выгорания и соматических жалоб: трудности засыпания, поверхностный сон, ощущение «тумана в голове», снижение концентрации и памяти, мышечные зажимы, головные боли, периодические боли в груди без чёткой кардиологической причины.

«У людей среднего и старшего возрастов к этому добавляются уже диагностированные заболевания: гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма, сахарный диабет, заболевания позвоночника и суставов. Хроническая усталость в этой группе чаще проявляется через скачки давления и сердцебиение на фоне стресса, учащение приступов стенокардии или аритмии, обострение болевого синдрома, снижение переносимости привычных нагрузок», — сказала эксперт.

Для врачей важно различать, где усталость является следствием уже существующей соматической патологии (анемия, заболевания щитовидной железы, онкологические процессы), а где — отражением хронического стресса и нарушения режима отдыха. В обоих случаях это требует не только обследования, но и работы с образом жизни.