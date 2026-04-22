Эндокринолог развеяла главный миф о похудении

Утверждение о том, что для похудения необходимо полностью отказаться от хлеба, — самое распространённое заблуждение пациентов диетолога. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова.

«Набор веса — это следствие не употребления хлеба, а злоупотребления им. Я сама обожаю хлеб, ем каждый день и не представляю, как от него можно отказаться», — заявила специалист.

По словам врача, хлеб — отличный продукт, чтобы восполнить недостаток клетчатки, но только при условии, что он цельнозерновой.

Юлия Атаманова советует вписать хлеб в «метод тарелки»: за один приём пищи выбирать что-то одно из углеводов — либо хлеб, либо кашу, либо макароны, либо картофель. Порция хлеба на раз должна составлять примерно 25–50 г (один кусок в зависимости от чувства голода).

Важно ориентироваться на состав и калорийность. Лучше, чтобы на первом месте в составе была цельнозерновая, обойная или обдирная мука. Такой продукт дольше сохраняет чувство сытости.

Калорийность правильного хлеба — примерно до 210 ккал на 100 г, и в таких изделиях, как правило, меньше сахара, отмечает врач.