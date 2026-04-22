Как шум может сподвигнуть к поеданию сладостей

Шумные раздражающие звуки оказались способны спровоцировать у человека тягу к сладкому. Об этом в разговоре с «Известиями» Мария Тодорова.

По ее словам, такая реакция организма объяснима тем, что сладости запускают быструю выработку дофамина. Такой путь является наиболее коротким к снятию стресса от посторонних звуков.

«Дофамин играет важную роль в переживании ожидания удовольствия, облегчения и чувства удовлетворения. Поэтому на фоне неприятных ощущений мозг словно предлагает короткий путь: получить что-то приятное здесь и сейчас», — пояснила она.

Она уточнила, что такая реакция может возникнуть тогда, когда человек не может поменять окружающую среду: в общественном транспорте или на мероприятии. Подобное проявление является формой эмоционального переедания.

