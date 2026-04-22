Врачи призвали изменить несколько повседневных привычек ради здоровья мозга

Врачи-неврологи призвали изменить несколько повседневных привычек, чтобы улучшить здоровье мозга. Их рекомендации приводит издание Eating Well.

Так, невролог Раб Наваз Хан призвал следить за качеством сна: придерживаться четкого графика сна и вставать в одно и то же время, и стараться не пользоваться гаджетами перед сном. Кроме того, врач посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками и не сидеть подолгу.

В свою очередь, невролог Кимберли Идоко посоветовала выделять в течение дня так называемые периоды когнитивной тишины, которые помогут поддерживать концентрацию и ясность ума.

«Постоянное присутствие онлайн поддерживает мозг в состоянии повышенной готовности. Внимание рассеивается, и условия, необходимые для запоминания и эмоциональной регуляции, не создаются», — объяснила она.

Идоко также порекомендовала ради здоровья мозга следить за питанием и отдавать предпочтение цельным, сбалансированным продуктам: есть больше продуктов с минимальной обработкой и сбалансированных блюд. А невролог Уильям Скотт Берджин напомнил, что для мозга важно сохранять умственную активность, например, учиться чему-то, читать или решать задачи.

Ранее невролог Маджид Фотухи рассказал, что, вопреки распространенному мнению, старение мозга можно обратить вспять. Для этого он рекомендовал вести здоровый образ жизни и тренировать память и внимание.