Врач назвала три простых способа вернуть бодрость этой весной

Весной вместо прилива сил многие чувствуют слабость, апатию и быструю утомляемость. Как помочь организму проснуться после зимы, рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Краснова в беседе с aif.ru.

Эксперт выделила три основных направления.

Перезагрузка рациона. Весенний рацион стоит сделать максимально лёгким и полезным. Врач рекомендует ежедневно съедать 400–500 граммов свежих овощей и фруктов, добавить орехи, мёд, морепродукты и жирную рыбу. А вот от животных жиров, сала, подсолнечного масла и кондитерских изделий лучше отказаться в пользу нежирного мяса и кисломолочки. Если хочется сладкого — пара кусочков натурального мармелада после обеда не повредит, но трёхсотграммовая порция мороженого на ужин уже будет лишней.

Пешие прогулки вместо резких стартов. Врач советует не изнурять себя диетами и интенсивными тренировками с первых дней тепла, а начать с малого — с ходьбы. Не обязательно стремиться к «мифическим» десяти тысячам шагов. Достаточно начать с одной-двух тысяч, постепенно наращивая темп и дистанцию. Ориентир — не советы блогеров, а собственные ощущения.

Темнота и режим для крепкого сна. С увеличением продолжительности светового дня естественный режим сна часто сбивается. Чтобы победить фоновую усталость, нужно спать не менее 7–8 часов в сутки и ложиться в одно и то же время. Создать физиологически правильную темноту помогут плотные шторы «блэкаут» или жалюзи. А чтобы вечером быстрее уснуть, лучше отложить смартфон и почитать бумажную книгу.

В целом же, если после нормализации питания, сна и физической активности слабость не отступает, терапевт советует не ждать, а обратиться к участковому врачу для обследования. Здоровым людям до 40 лет достаточно проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 — ежегодно.