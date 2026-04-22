Россиянам с хроническими заболеваниями дали советы при перелетах

Россиянам с больным сердцем и прочими хроническими заболеваниями дали советы при перелетах на самолетах. Об этом Алексей Хухрев.

Он заметил, что длительные перелеты особенно опасны для пассажиров старшего возраста, поэтому следует хорошо подготовиться к рейсу. Например, можно использовать компрессионный трикотаж или уколоть гепарин, используемый для профилактики тромбозов.

Кроме того, в самолете следует побольше двигаться, разминать мышцы и пить много воды. Алкоголь лучше не употреблять, поскольку он сгущает кровь и повышает риск тромбоза.

Ранее уральские врачи спасли восьмилетнего мальчика на рейсе из Таиланда в Россию. Во время перелета из азиатской страны в Кольцово у школьника началась рвота, появились боль в животе и температура.