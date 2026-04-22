В чем опасность березового сока

Березовый сок — это сложный природный коктейль. В его составе много витаминов группы B (B1, B6, B12), а также витамин C. Кроме того, напиток богат калием, магнием, кальцием и железом.

«Березовый сок — низкокалорийный природный источник витаминов и минералов. Он оказывает мягкое мочегонное и общеукрепляющее действие, помогая справиться с весенней усталостью, поддержать иммунитет и улучшить обмен веществ», — говорит врач-кардиолог, диетолог Тюменского кардиоцентра Инна Вальц.

Однако врач предостерегает от чрезмерных ожиданий: называть сок полноценным биостимулятором нельзя. Концентрация активных веществ в нем незначительная и ставить в один ряд полноценными витаминами его нельзя. Скорее, это хорошее средство для восполнения водно-электролитного баланса.

Для большинства этот напиток полезен, но есть те, кому лучше березы и все, что с ними связано, обходить стороной. Главная опасность этого природного сока — мочегонный эффект, вызванный калием и сапонинами.

«Если есть камни в почках, этот эффект может спровоцировать их движение, вызывая почечную колику, поэтому при подтвержденной мочекаменной болезни напиток противопоказан», — предупреждает эксперт.

Также сок под запретом для людей с аллергией на пыльцу березы. Из-за перекрестных реакций (синдром «береза-яблоко-морковь») напиток может вызвать зуд во рту, першение в горле и крапивницу. К другим противопоказаниям относятся обострения язвы и гастрита, пишет АиФ.

Аккуратнее надо быть и диабетикам, в соке мало сахара (1–2 г на 100 мл), но при этом недуге его лучше разбавлять водой в пропорции 1:1. Кстати, природный напиток не «чистит печень», как уверяют некоторые эксперты, он лишь проводит детоксикацию за счет мягкого желчегонного эффекта.

Безопасная норма для взрослого человека — 200–400 мл (1–2 стакана) в сутки. Пить сок литрами нецелесообразно и даже опасно, пишет АиФ.

Если решили собирать березовый сок, лучше уехать как можно подальше от города. Береза работает как губка, впитывая из почвы и воздуха тяжелые металлы: свинец, кадмий, мышьяк и нефтепродукты.

