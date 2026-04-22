Перечислены продукты с самым большим количеством антиоксидантов

Некоторые продукты могут содержать больше антиоксидантов, чем черника, которую часто считают одним из главных источников.

Как сообщает aif.ru, антиоксиданты помогают защищать клетки от окислительного стресса, связанного со старением и развитием хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и обменом веществ.

В список вошёл 21 продукт. Среди них: тёмный шоколад, пекан, грецкие орехи, фундук, фисташки, миндаль, гранат, ягоды годжи, клубника, малина, ежевика, клюква, артишоки, капуста кейл, краснокочанная капуста, шпинат, свёкла, батат, фасоль, куркума и корица.

«Тёмный шоколад с высоким содержанием какао славится высоким содержанием антиоксидантов, в частности полифенолов, процианидинов, антоцианов и теобромина. Эти компоненты способствуют защите клеток от повреждений, вызванных вредными свободными радикалами», — отмечается в статье.

Эксперты отмечают, что разные продукты содержат различные виды антиоксидантов — флавоноиды, полифенолы и витамины, поэтому важно сочетать их в рационе.

