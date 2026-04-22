Названа самая полезная летняя ягода

Самой полезной ягодой летнего сезона нутрициологи называют малину благодаря её высокой питательной ценности и содержанию клетчатки.

Малина выделяется среди других сезонных ягод высоким уровнем пищевых волокон — их в ней больше, чем во многих других ягодах.

Это важно для работы пищеварительной системы и поддержания стабильного уровня сахара в крови, пишет АиФ.

«Малина поддерживает иммунитет, пищеварение и общее здоровье», — отмечается в статье.

Кроме того, ягода богата витамином C, витамином K, марганцем и антиоксидантами, которые помогают снижать воспаление и защищают клетки от повреждений.

Эксперты подчеркивают, что полезные свойства сохраняются как в свежей, так и в замороженной малине, что делает её удобной для регулярного употребления.

Ранее ученые заявили, что употребление овощей и фруктов может вызывать тяжёлый рак.