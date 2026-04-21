Помогают ли специальные пластыри и костюмы сбросить вес

Полиэтиленовые костюмы и пластыри для похудения заметили на полках российских маркетплейсов. Продавцы обещают фантастический эффект для фигуры, однако эксперты предупредили, что подобные эксперименты могут закончиться проблемами со здоровьем. Подробности – в материале Москвы 24.

«Лучше, чем пленка»

Специальные костюмы для похудения обнаружили в продаже на российских маркетплейсах. В описании товаров указано, что они состоят из полиэтилена и способствуют похудению за счет парникового эффекта. Также они подходят для обертывания.

«Хорошие плотные штанишки. Это проще, чем заматывать себя в 100 слоев пленки. Покупала, чтобы совмещать обертывания с прессотерапией»; «Хорошо держат температуру. Горячее обертывание – огонь»; «Для домашнего обертывания идеальный вариант», – поделились мнением покупатели. – «Бомбический костюм. Для тех, кто делает обертывания дома, это находка, так как пленкой обмотать все тело – это квест, а тут надел и готово».

Однако некоторые пользователи отметили отсутствие результата. В частности, один из покупателей назвал костюм "полной ерундой".

Помимо этого, на маркетплейсах нашли пластыри для похудения. В описании сказано, что он позволяет контролировать аппетит, а также способствует ускорению метаболизма. Более того, один из продавцов утверждает, будто за неделю с помощью пластыря удастся сбросить сразу десятки лишних килограммов.

«Неплохой помощник для тех, кто стремится похудеть»; «Лично для меня эффект пластыря был в том, что он отбивает аппетит, и есть я себя заставляла», «Жрать как раньше на ночь уже не хочется. Правда, не уверен, что это от пластыря», – подчеркнули пользователи. – «Пластырь действительно работает, хотя не верила в эти таблетно-пластыревые пилюльки – я похудейкин со стажем».

Этот товар тоже не нашел полного одобрения среди покупателей. Некоторые отметили отсутствие эффекта, предположив, что вместо применения по назначению им "нужно заклеить рот, чтобы не съесть лишнего".

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 назвал подобные методы похудения "не физиологической историей" и стрессом для организма.

«Принцип действия целлофана и обертываний – создание парникового эффекта. Организм нагревается за счет сокращения мышц, тепло не может рассеяться, в итоге получается повышение температуры и перегрев, который "топит" подкожное сало для образования воды», – предупредил он.

В конечном итоге есть риск заработать нарушение оттока пота: закупориваются поры, и под кожей начинают откладываться продукты распада. Происходит нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая работает на пределе возможностей из-за повышения температуры. Это сомнительная и совершенно не физиологичная история, пояснил врач.

«Максимум, что можно получить, – вытопить воду из-под кожного жира и потерять килограмм-два. Но это не те килограммы, которые нужно терять, остальная проблема останется. Это абсолютно нерабочая история, которая может только навредить».

Он также отметил, что полиэтиленовые костюмы и пластыри действуют по аналогичному принципу – создают парниковый эффект и повышение температуры, как в сауне или бане.

«Вес действительно теряется, потому что жарко, но это не жир, а вода. Некоторые, видя эффект на весах, начинают усиливать процедуры, что ведет к перегреву. А это уже серьезная ситуация: в таком случае пот становится более густым, капиллярам тяжелее работать, могут образоваться тромбозы, что очень опасно», – резюмировал Кондрахин.

«Как в 1990-х»

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша согласилась с мнением о неэффективности таких способов сброса лишних килограммов.

«Я думала, подобные методы похудения остались в далеких 1990-х годах, когда женщины, обматываясь целлофановыми пленками, бегали по стадиону в надежде сбросить лишние килограммы, – сказала эксперт в беседе с Москвой 24. – Если заниматься в таких штанах физическими упражнениями, можно вспотеть и потерять воду – на весах появится отвес, но ушел не жир. Это настоящий "похудительный лохотрон"».

Она подчеркнула, что сжигание жира происходит только при дефиците калорий – когда потребляется меньше, чем расходуется. Никакого другого эффективного способа, по ее словам, не существует.

«Адекватная скорость снижения веса – 2–4 килограмма в месяц. Больше 5–7 говорит о голодной диете, потере мышечной массы и очень быстром откате после такого марафона», – предупредила специалист.

По словам диетолога, начинать похудение стоит со снижения потребления сладкого и мучного. Этого достаточно для сброса первых 1–2 килограммов.

«Уходят так называемые сахарные отеки, организм начинает отдавать лишнюю жидкость. Дальше – здоровое сбалансированное питание. Важно наладить режим, чтобы не было лишних перекусов (на них многие наедают по 400–500 калорий). Трехразовое питание и принцип составления рациона по "гарвардской тарелке". Более опытные могут взять в руки приложение для подсчета калорий», – пояснила врач.

Согласно принципу "гарвардской тарелки", в одном приеме пищи должно быть 100–150 граммов белкового продукта (рыба, мясо, птица, яйца, творог), 200 граммов овощей (в любом виде: запеченные, свежие, тушеные), 100–150 граммов сложных углеводов (бобовые, цельнозерновые, макароны твердых сортов) и примерно одна столовая ложка масла для заправки.

«Общий вес порции – почти 450 граммов, такой точно удастся наесться. При трех подобных приемах пищи в день можно увидеть динамику на весах», – добавила эксперт.

Однако главное – не просто похудеть к лету, а сохранить результат. Для этого нужно сформировать здоровые пищевые привычки. Лучше не гнаться за экстренными планами питания, а начать с простых шагов, заключила Макиша.