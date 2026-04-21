Перечислены продукты, помогающие весной сохранить здоровье глаз

Офтальмолог Антон Казанцев заявил, что весной поддержать здоровье глаз можно с помощью рациона, включающего продукты с необходимыми для зрения веществами.

© Unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что важную роль играют источники лютеина и других элементов, влияющих на состояние сетчатки.

«Сейчас все рекомендуют откладывать желток у яиц, но на самом деле это источник лецитина и лютеина, необходимых для нормального функционирования сетчатки — самой важной оболочки глаз», — подчеркнул он.

По словам специалиста, в рацион стоит включать жирную рыбу как источник омега-3, а также овощи и ягоды, содержащие бета-каротин и антоцианиды, которые поддерживают сосуды глаз.

Казанцев добавил, что разнообразное питание с такими продуктами помогает поддерживать зрение и снижать нагрузку на глаза.

