Мужчина сбросил 91 кг и раскрыл секрет похудения

Житель штата Мичиган, США, Итан Бенард сбросил 91 килограмм, после того как решил завести семью. Свои секреты похудения он раскрыл в интервью People.

© Lenta.ru

26-летний мужчина рассказал, что страдал от лишнего веса с детства. Большую часть жизни он ненавидел своего тело, поэтому не заботился о нем и продолжал есть. В конце концов дошло до того, что он стал весить 299 килограммов.

Впервые Бенард начал худеть в 2021 году, испугавшись эпидемии COVID-19, однако вскоре попал в больницу с коронавирусом и бактериальной пневмонией. После тяжелого восстановления Бенарда выписали. По его словам, тогда он никак не мог понять, почему Бог оставил его в живых.

Мужчина решил, что высшие силы дали ему шанс обрести полноценную жизнь, и снова стал худеть. С 2021 по 2025 год он сбросил и снова набрал 45 килограммов четыре раза подряд. Срывы прекратились только в январе 2025 года, когда Бенард осознал, что хочет завести семью.

«Я понял, что если я сдамся и буду продолжать терпеть неудачи на этом пути, это повлияет не только на меня и мое будущее, но и на жизнь моей будущей семьи», — объяснил он.

Когда у Бенарда появилась четкая цель, ему стало проще к ней стремиться. Он продолжает худеть и рассказывает о своем непростом пути в социальных сетях.

Бенард уверен, что главный секрет похудения заключается в изменении мышления. По его словам, многие люди с лишним весом пытаются убедить себя в том, что хотят похудеть. Чтобы действительно начать делать это, они должны переключить свое сознание и строго решить измениться.

